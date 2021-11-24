ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل عيادة خاصة بطنطا

تمكنت مديرية الصحة بالغربية، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والمهربة وغير المسموح بتواجدها داخل عيادة شهيرة في حي ثاني طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حملات من العلاج الحر

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من العلاج الحر والصيدلة، يقودها الدكتور بيشوي سامي عضو إدارة العلاج الحر و تحت إشراف الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر، للمرور على العيادات والمستشفيات الخاصة والتفتيش عليها، وأثناء ذلك ضبط كمية كبيرة من الأدوية المجهولة المصدر والمهربة وغير المسموح بتواجدها داخل عيادة شهيرة بحي ثاني طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تنسيق مع التعليم لتطعيم الطلاب

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالغربية من أجل تلقى طلاب مدارس الثانوية للقاح ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح أن هناك حملات توعوية تطالب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على البعد عن التجمعات قدر الأماكن، موجهاً الطلاب بتوعية ذويهم بضرورة تلقي اللقاح حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية أن عملية تلقي طلاب المرحلة الثانوية لقاح كورونا، تتم داخل جميع الإدارات الفرعية، ومستمرة حتى تلقي الجميع لقاح كورونا.