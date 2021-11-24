ضبط 8771 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات في 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية، حملات مكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 8771 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 8771 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8731 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 40 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 881 مخالفة للمحلات، التي لم تلتزم بقرار الغلق، و242 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1386 أرجيلة.