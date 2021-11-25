«ماجد» يثير رعب الأهالي بقنا.. «دبح حمار في الطريق العام»

تقدم أهالي منطقة الحرزات التابعة لمركز ومدينة نقادة في محافظة قنا، بشكوى للجنة حماية الطفل، وذلك بعد أن سادها حالة من الفزع والخوف بين مواطنين وأطفالهم، بعد مشهد تعذيب وقتل حمار ذبحا بالطريق العام بمعرفة شخص مختل عقليا.

أشعل النار في منزله وعذب الحمار

وطالب الأهالي بسرعة القبض عليه وإيداعه بأحد جهات العلاج النفسي، خوفاً على أطفالهم.

وقال فتحي عبد الموجود، موظف من ساكن منطقة الحرزات بمدينة نقادة، جنوب قنا، إنهم يعيشون حالة قلق وخوف من شخص يدعى «ماجد.س.م»، بعد عدة ممارسات عنف منها إشعال النيران في منزله وأخيرًا تعذيب جحش وذبحه أمام المارة.

وأضاف عبد الموجود، أن الأهالي تقدموا بشكوى لحماية الطفل بقنا، لحماية الأطفال، مؤكداً أن المدعو «ماجد» قد تم احتجازه بمصحات نفسية ولكن العلاج لم يحسن من حالته.

مالك الحمار: الواقعة سببت لي المهانة

وتابع عامر عبد الله أبو بكر، أحد الأهالي ومالك الحمار، أن الأمر يتعدى مسألة ذبح الدابة، ولكن المسألة خطيرة على الأطفال وخلق حالة خوف وفزع.

وأكد أبو بكر، أن أهالي القرية سيتبعون القانون في تخليص المنطقة من هذا الشخص غير متزن التصرفات حفاظًا على حياة أطفالهم، بعد عدم استجابة عائلته لمطالبات الأهالي بإيداعه مصحة نفسية.

وأشار «أبو بكر» إلى أن قتله الحمار سبب لي المهانة، وكذلك رعب الأهالي على أطفالهم ونساءهم.

بجوار منزل المختل نفسيًا حضانة أطفال

يؤكد حسن شرقاوي، معلم ثانوي، أن الأمر خطير والمدعو مختل عقليًا، ويسكن بجوار حضانة أطفال، مضيفًا أنه شارك في تقديم شكوى لحماية الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع شرقاوي، أنه يرافق أبنائه للحضانة التي تقع بجوار سكن المختل وينتظر عودتهم خوفًا من الشخص المختل، لافتًا أن الأهالي في حالة رعب شديد من بعد واقعة قتله الحمار وتقطيع أرجله.

وقال مسؤول في مديرية التضامن الاجتماعي ولجنة حماية الطفل أنهم تحركوا لمعرفة القصة وحجز المختل وتقديم كل سبل الدعم له لعلاجه وإزالة القلق والفرع الذي تسبب له للمواطنين.