الاتحاد الأوروبي: 9 أشهر أقصى مدة صلاحية للقاحات كورونا لدواعي السفر

أوصى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بوضع حد زمني مدته 9 أشهر لصلاحية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لدواعى السفر، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

أوروبا تعيد فتح أبوابها للمسافرين بعد تلقى اللقاحات المعتمدة

وجاء في وثيقة نشرتها وكالة أنباء «بلومبرج»، أن المفوضية الأوروبية قالت من المقرر أن يتم استمرار الدول الأعضاء في الترحيب بجميع المسافرين الذين حصلوا على اللقاحات المعتمدة من جانب التكتل الأوروبي، حيث يتم إعادة فتح الأبواب أمام جميع المسافرين الذين تلقوا اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، من خلال قائمة اللقاحات المدرجة ضمن الاستخدامات الطارئة، بداية من 10 يناير القادم.

حد زمني لصلاحية اللقاحات المضادة لكورونا للمسافرين

وبحسب الوثيقة، فإن التحديثات المقترحة تطرح أيضا وضع حد زمني جديد لصلاحية سلسلة اللقاحات الأولية، في خطوة لتثبيت وضع الجرعات المعززة.

بؤرة انتشار جديدة لفيروس كورونا في أوروبا

من جهة أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن مع ارتفاع عدد الإصابات فى أوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كما حذر مسؤولون في المنظمة من أن فيروس كورونا قد يواصل الانتشار مع إعادة فتح البلاد قبيل نهاية العام، بسبب الاختلاط الاجتماعي والتنقل الذي كان معتاداً عليه قبل الجائحة.

وأشار«تيدروس»، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أن أكثر من 60% من إجمالى الحالات المسجلة عالمياً للوفيات من «كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي كانت في أوروبا.

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 259.3 مليون إصابة، فيما جاء إجمالى الوفيات أكثر من 5.1 مليون وفاة، كما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـأكثر من 775 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها الى أكثر من 48 مليون إصابة، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».