أخر فرصة للتقدم بوظيفة معلم بنظام الحصة في الدقهلية.. الشروط والخطوات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن إعادة فتح الموقع الإلكتروني المخصص لتقديم الطلبات للعمل في المدارس بنظام الحصة، وكذلك لتعديل وتأكيد البيانات الأساسية المطلوبة للمتقدمين للعمل بنظام الحصة، مشددة على طباعة نموذج التقدم، من الموقع الإلكتروني http://edudk.net ويستمر التقديم حتى يوم 26 نوفمبر 2021 مع التأكيد على أنه لن يلتفت إلى أي طلبات تقدم باليد سواء للمديرية أو أي إدارة تعليمية أو بعد الموعد المحدد.

فتح العمل بنظام الحصة في مدارس الدقهلية

وفتحت مديرية التربية والتعليم باب التقدم للعمل بنظام الحصة لسد العجز في المدرسين، وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم 29 بتاريخ 20/9/2021 للمرحلتين «الابتدائية - الإعدادية» في 5 تخصصات وهم: «لغة عربية - لغة انجليزية – رياضيات- علوم - دراسات اجتماعية»

شروط التقدم للعمل بنظام الحصة في مدارس الدقهلية:

1- الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب ومؤهل تربوي.

2- العمل في الإدارات والمدارس التي بها عجز فقط، وفي التخصصات المطلوبة فقط.

3- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين مستقبلا على الموازنة العامة للدولة.

4- على أن يتم الاختبار والمفاضلة كالاتي: ممن له خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية: الأعلى مؤهلا، الأعلى تقديرا في المؤهل الدراسي، الأكبر سنا، الأقدم تخرجا ويتم بحث الموقف الأمني المرشحين عن طريق المديرية.

5- المقابل المادي للحصة «20 جنيه، عشرون جنيها» وبما لا يتجاوز 20 حصة أسبوعيا.

6- يتم التقدم على موقع المديرية على الرابط التالي http://edulk.net حتي يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 ولن يلتفت إلى أي طلبات تقدم باليد سواء للمديرية أو أي إدارة تعليمية أو بعد الميعاد.