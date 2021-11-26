غدا ختام الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية.. والأحد أول جولة

تنتهي الجامعات الحكومية والخاصة، غدا السبت، من الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية المختلفة، وفترة السماح للطلاب الراغبين في الترشح للانتخابات، التي من المقرر أن تنتهي مساء غد، على أن يبدأ بعد غد الأحد إجراء الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء جميع الطلاب الراغبين في التصويت للانتخابات الكمامات، كما أنهت الجامعات التجهيزات الخاصة بالانتخابات تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

الجامعات: الخميس المقبل آخر أيام انتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، على أن هناك التزام تام لجميع مجالس الجامعات والكليات بضرورة الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين، مع التأكيد على الالتزام بقواعد اللائحة الطلابية لانتخابات الاتحادات الطلابية، والتأكيد على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الجميع في ظل إجراءات مواجهة كورونا.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن هناك جدول زمني لانتخابات الاتحادات الطلابية، معلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتهي انتخابات الاتحادات الطلابية يوم الخميس المقبل بتنصيب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة ونائبه، مؤكدا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة وليس هناك تحزبات أو دعم موجه لفصيل بعينه أو لفئة بعينها.

سوهاج: تجهيز المقرات الانتخابية لأعمال التصويت والصناديق الزجاجية

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنه جرى اتخاذ كافة الاستعدادت والتجهيزات المتعلقة بانتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022 بالكليات، لافتا إلى أنه جرى تجهيز الصناديق الزجاجية الشفافة وبطاقات الاقتراع والتطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية المخصصة لأعمال التصويت، فضلا عن تجهيز المتخصصين لأعمال المراقبة والفرز، مؤكدا أن الجامعة تقف علي مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين، وأن غدا السبت آخر أيام الدعاية الانتخابية.