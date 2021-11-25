عاجل.. المعلمين: ولي أمر وشقيقه يعتديان على مدير مدرسة في طابور الصباح

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبدالله الأمين العام، تلقيها شكوى من «رمضان محمد عباس» مدير مدرسة الحبيلات الغربية الابتدائية، التابعة لقرية الحبيلات بمركز أبو تشت، شمالي محافظة قنا، بتعدي ولي أمر وشقيقه، بالضرب والسب عليه، أثناء طابور الصباح، وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز أبو تشت.

الاعتداء على ولي أمر أثناء الطابور

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اللجنة النقابية بأبو تشت، برئاسة رفعت عبدالحفيظ محمد، بمرافقة مدير المدرسة، وأن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر، والحفاظ على حقه القانوني والأدبي.

وقد تبين أن ولي الأمر وشقيقه، دخلا المدرسة بالقوة، وحاولا التعدي على تلاميذ بالمدرسة، بناء على شكوى ابنته بوجد مشاجرة معها، وأثناء محاولة مدير المدرسة التدخل لحل المشكلة، تعدى عليه ولي الأمر وشقيقه بالسب والقذف والضرب.

غرفة عمليات نقابة المعلمين

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأديه رسالته في تربية وتعليم الأجيال.