الصحة: تطعيم 30% من الشعب بلقاح كورونا واستقبال 17 مليون جرعة بنهاية نوفمبر

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، وقالت الوزارة، في تقرير حصل «الوطن» على نسخه منه، إن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في مصر وصل إلى 43 مليون مواطن بما يعادل 30% من المواطنين، ووفقا للخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا سيتم الوصول إلى المستهدف، وهو تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

الصحة: استقبال لقاحات جديدة حتى نهاية الشهر الجاري

وقالت الوزارة: نستعد لاستقبال 17 مليون جرعة من لقاح كورونا على نهاية الشهر القادم، واستقبلت وزارة الصحة والسكان أكثر 3 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، هذه اللقاحات متنوعة بين لقاح جونسون اند جونسون ولقاح أسترازينيكا.

تسهيلات تقدمها الدولة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأوضحت الوزارة، هناك تسهيلات تقدمها الدولة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، فتم نزول فرق طبية من خلال اكشاك في المترو والمولات التجارية لتطعيم المواطنين بدون التسجيل المسبق للقاح كورونا على موقع تسجيل الوزارة على موقع تسجيل الوزارة التابع لوزارة الصحة والسكان.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين، بشأن التسجيل على موقع الوزارة للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، مشيرة إلى أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ولا داعي للخوف أو التوتر، والأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم والحكة والصداع البسيط وتنميل في العضلات والتكسير، لافتة إلى أنها أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.