الزراعة: حصول 3 معامل بمعهد بحوث الهندسة الوراثية على الأيزو لأول مرة

كشف الدكتور عماد أنيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، عن اجتياز ثلاث معامل من المعهد للاعتماد طبقا للمواصفة إيزو 17025:2017 للكشف عن الأغذية والأعلاف المعدلة وراثيا.

مدير «بحوث الهندسة الوراثية الزراعية» يشكر فريق العمل

وتوجه «أنيس» بالشكر إلى فريق العمل بالثلاث معامل على المجهود المميز لهم وإدارة الجودة بمركز البحوث الزراعية والدكتورة نيفين صبحي لجهودهم المتميزة لنجاح هذا العمل، حيث قام المختصون من المجلس الوطني للاعتماد «الأيجاك» بالمراجعة على المعامل وفريق العمل وتم اجتياز زيارة المراجعة بنجاح.

دعم الصادرات

يأتي هذا في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وجهود الوزارة والمركز لدعم الصادرات مما يتطلب الكشف عن المنتجات.

ويعد معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية الذي يعمل في هذا المجال من بداية التسعينيات من أكبر المعاهد من حيث الإمكانيات وكفاءة الباحثين ويقدم المعهد هذه الخدمة بشكل مميز ومتكامل مع الشركات التي تقوم بتصدير المنتجات والأغذية إلى الخارج.