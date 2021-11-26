درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-11-2021 في مصر

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم، على كافة الأنحاء، موضحين تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، وذلك على كافة محافظات الجمهورية، وبعض البلدان العربية، كما أوضحت الهيئة، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر؛ إذ تنتشر الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 26 17

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 25 15

طنطا 25 16

شبين الكوم 26 17

دمنهور 26 16

بلطيم 25 16

مطروح 26 15

السلوم 26 15

سيوة 26 11

بورسعيد 24 16

دمياط 24 15

الزقازيق 25 16

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 26 16

السويس 26 13

العريش 25 15

رفح 24 15

رأس سدر 25 15

نخل 22 09

نويبع 23 16

طابا 24 16

كاترين 20 08

الطور 25 12

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 29 20

مرسى علم 27 19

الفيوم 26 15

بني سويف 26 14

المنيا 26 13

أسيوط 27 12

سوهاج 28 12

قنا 29 12

الأقصر 30 12

أسوان 31 13

إدفو 31 12

أبو سمبل 30 12

الوادي الجديد 30 11

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 35 23

المدينة 30 18

الرياض 31 16

المنامة 28 23

أبو ظبي 30 23

الدوحة 31 22

الكويت 26 15

دمشق 21 05

بيروت 22 19

عمان 20 10

القدس 20 13

غزة 23 14

بغداد 24 10

مسقط 28 23

صنعاء 24 09

الخرطوم 35 21

طرابلس 21 15

تونس 20 10

الجزائر 16 12

الرباط 15 08

حالة الطقس اليوم في مصر

من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضاف بيان الأرصاد، أن هناك شبورة مائية كثيفة متوقع حدوثها في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.