حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

ينال مولود برج الجوزاء إعجاب زملائه ورؤسائه في بيئة العمل بسبب مهارات التواصل وانفتاحه عليهم، ولأنّه دائماً ما يطرح الأسئلة حول أعماله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.