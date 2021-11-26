حظك اليوم برج السرطان الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحاول مولود برج السرطان، حماية الأشخاص من حوله وبشكل خاص الأفراد الذين يحبهم من أي شيء قد يسبب لهم المخاطر، ويفعل كل ما بوسعه حتى يُبقيهم بأمان في جميع الأوقات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في عملك ونفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

تميل لفرض آرائك على من حولك وقد تتسرع في أقوالك، وينصحك الفلك بأن تكون لبقا.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.