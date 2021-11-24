حظك اليوم برج السرطان الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تتصف أنثى برج السرطان بالإخلاص، الأمر الذي يساعد على نجاح العلاقات الاجتماعية والعاطفية، ولها شخصية متزنة ومسؤولة.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تنافر القمر مع زحل في منزلي المال يطالبك اليوم أن تعتني بحساباتك وتدرس جيدا قراراتك كي تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش وعليك أن تراجع نفسك قبل كل كلمة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.