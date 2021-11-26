حظك اليوم الجمعة 26-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم العديد من الأشخاص بعلم الفلك وتوقعات الأبراج، إذ أنها من أكثر الأشياء التي يبحث عنها البعض، الذين لديهم اهتمامات خاصة بعالم الأبراج، وما يخبرهم به علماء الفلك من حظوظ.

وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 26-11-2021 على الصعيد المهني

تكون على استعداد للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم برج الحمل 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

وجود القمر بمنزل الحب يجعل الوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 26-11-2021 على الصعيد المهني

عليك مراجعة خبرات سابقة، وقد ينفعك ذلك في عملك وفي توطيد علاقاتك أيضا.

حظك اليوم برج الثور 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

احذر وجود القمر اليوم في وضع معاكس.. كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بمن تحب أو بأشخاص من العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-11-2021 على الصعيد المهني

يوجد القمر في منزل العلاقات اليوم لذا تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

وجود القمر في منزلك يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 26-11-2021 على الصعيد المهني

احذر واحسب أمورك، فالقمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في عملك ونفقات أموالك.

حظك اليوم برج السرطان 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

تميل لفرض آرائك على من حولك وقد تتسرع في أقوالك، وينصحك الفلك بأن تكون لبقا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان، الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 26-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم مميز فوجود القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم برج الأسد 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 26-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تعمل في صمت ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة، وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلزم السرية والكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 26-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم مميز بعلاقات قوية تربطك بالبعض من الأصدقاء وتحصل على دعمهم خاصة إذا كنت مشاركًا لهم.

حظك اليوم برج الميزان 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

وجود الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يساعدانك على تحقيق تطور مثير في علاقة عاطفية ناشئة، أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 26-11-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم برج العقرب 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

يساعدك وجود فينوس في منزل العلاقات على الإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك، رغم وجود ضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 26-11-2021 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين.

حظك اليوم برج القوس 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

وجود الشمس وعطارد ببرجك يساعدانك على الإصلاح، ويعدانك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 26-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع المشتري في منزلي المال، وعليك بالتخطيط جيدا ومراجعة خطواتك، حيث أن اليوم غير مناسب للمغامرة في المال والأعمال.

حظك اليوم برج الجدي 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

وجود فينوس في برجك يشعل طاقتك العاطفية، وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 26-11-2021 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك لذا لا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.. ادرس أولا واحترس من الغش.

حظك اليوم برج الدلو 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

تجنب العصبية اليوم كما ينصحك الفلك بأن تتحرك بحذر حفاظا على سلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 26-11-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة ينصحك بتنظيم جهودك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت 26-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وتعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.