سياح مكسيكيون من معابد الكرنك: اتصورنا سيلفي مع الكباش «صور وفيديو»

شهدت معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، انتعاشة سياحية قبل الموعد الرسمي لإغلاق المعبد في الخامسة من مساء اليوم، تمهيدا لبدء الاحتفالات الخاصة بافتتاح طريق الكباش الأثري من داخل معبد الأقصر وسط المدينة، وسط حضور متميز من كبار الشخصيات على المستويين المحلي والدولي.

التقاط الصور التذكارية

وأعربت مجموعة سياحية مكسيكية عن سعادتها لزيارة مصر بشكل عام، ومحافظة الأقصر على وجه الخصوص، وتواجدها في معابد الكرنك في هذا اليوم المهم، مشيرين إلى التقاطهم الصور التذكارية والسيلفي أثناء زيارتهم لمعبد الأقصر ومشاهدة بداية طريق الكباش.

وأكد محمد جامد، المرشد السياحي المرافق للسياح المكسيكيين، عن سعادة أفراد المجموعة بزيارتهم لمعابد الكرنك اليوم ومعابد المحافظة السياحية بشكل عام خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر هذه الفترة، وكذلك سعادتهم بتواجدهم في مصر في رحلة سياحية زاروا خلالها عددا من المناطق الأثرية.

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حفل عالمي لطريق الكباش

عروض متميزة يشهدها الحفل العالمي لطريق الكباش، أبرزها تسيير حناطير مضاءة على كورنيش النيل، وعروض فرعونية يقودها عدد من الشباب والفتيات من الهيئات الشبابية بمحافظة الأقصر، للمشاركة في الحفل الكبير، وتقديم تصور لحفل عيد الأوبت القديم لدى المصريين القدماء، حيث يُقدم نموذج للاحتفال القديم داخل معبد الأقصر وعلى امتداد طريق الكباش أو طريق المواكب الكبرى.