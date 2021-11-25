زوجة في دعوى طلاق أمام المحكمة: «خد فلوسي وراح اتجوز بيها»

«قال لي عايز أعمل مشروع نزود بيه دخلنا، فأخدت قرض من البنك بضمان مرتبي، وراح أتجوز بيه واحدة تانية».. هذه العبارة رددتها سيدة أربعينية أمام قاضي محكمة الأسرة بمصر الجديدة، خلال إقامتها دعوى طلاق ونفقة ضد زوجها، بعد أن رفضت الحلول التي توصل إليها خبراء التسوية، بسبب زواجه من أخرى بأموالها.

كان يتحكم بمالها قبل الزواج

روت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة: «أنها وافقت على الزواج منه تحت ضغط من أهلها، لأنها كانت في عمر الثلاثين، وفرصها في الزواج كانت قليله، وبعد التعارف وافقت على الخطبة، وخلال خطبتهم كان دائمًا يسألها عن مرتبها، ويقنعها بادخاره وبعد أشهر قليلة وتمت الزيجة، وبعدها طلب منها المساعدة في مصروفات المنزل».

الزوجة تصرف على المنزل

وأضافت الزوجة: «أنها كانت تعيش حياة هادئة لمدة 10 سنوات، أنجبت خلالهم أبنتيها وكانت تشارك بمرتبها في مصاريف المنزل، ولكن بعد فترة بدأ زوجها الامتناع عن دفع مصروفات المنزل، وعندما تحدثت معه، قال لها إنه يدخر المرتب حتى يكوّن مبلغ من المال ليقيم مشروع خاص بيه».

قرض بضمان المرتب

وأوضحت الزوجة: «أنها لاحظت تغير في حال زوجها منذ عام، لكنها اعتقدت أنه يقضي وقته في العمل حتى يحقق المشروع الخاص بيه، وفي مرة جلس معها وتحدث عن متاعب الحياة وأن أموال الوظيفة لا تكفي شيء، وأقنعها بأخذ قرض من البنك بضمان مرتبها ليكمل أموال المشروع، وبالطبع أخذت القرض وسلمته الأموال، وظل بعدها لمدة أسبوع خارج المنزل، وبعدها عاد وأخذ ملابسه ولم يعد مرة أخرى».

أتجوز بفلوس القرض

وتابعت الزوجة بصوت مكلوم تفاصيل جعلتها تلجأ لمحكمة الأسرة، قائلةً: «سألت عليه في كل حته بس محدش يعرف راح فين، وعرفت انه بقاله شهر مرحش الشغل، ولما سألت أهله قالوا لي أنه أتجوز ولما قولت لهم ده اتجوز بفلوسي كانت ردة فعلهم بارده، ولما طلبت منهم انه يطلقني، قالوا لي ده حقه أنه يتجوز 4، وطلبوا مني أخد البنات وأروح عند أهلي علشان يصرفوا علينا، وعلشان مفيش حد يدفع لي إيجار الشقه».

دعوى للطلاق وأخرى للنفقة

وأنهت الزوجة دعواها، بأنها قررت أن تلجأ لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى طلاق للضرر حملت رقم 2206 لسنه 2021، ودعوى نفقة حملت رقم 3017 لسنه 2021 وما زالت الدعوتين منظورتين حتى الآن أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيهم.