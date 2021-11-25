مستشار وزير الآثار: المصري القديم كان «يوشوش» أبو الهول في طريق الكباش

قال الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير الآثار للعرض المتحفي، إنًّ أكبر احتفال شعبي سنوي للمصري القديم، كان في طريق الكباش، فكل قرى تأتي من خلال المراكب كل عام، لكي تحتفل في هذا المكان وتتحدث مع أبو الهول.

طريق الكباش هو معبد الشعب

وأضاف «مبروك»، خلال التغطية الخاصة لقناة «on»، لاحتفالية طريق الكباش، وتقدمها الإعلامية لميس الحديدي، أنَّ هدف طريق الكباش كانت حماية المصري القديم، فالشعب كان لا يدخل المعبد، ولكن طريق الكباش يعد معبد الشعب والوسيط بينه وبين المعبد، فكان يفصح المصري القديم لأبو الهول عن أمنياته ومشاكله، «دي عادة من أيام أبو الهول الكبير في الجيزة».

سر لوحة «الودان» عند أبو الهول

وتابع: «لقينا عند أبو الهول في الجيزة لوحات منحوت عليها ودان، عشان الناس توشوشها، وأبو الهول يسمعها ويستجيب لها، وطريق أبو الهول دايما هو حماية المعبد والوسيط ما بين الجماهير وبين استجابتهم ورغباتهم وطلباتهم، المسألة مش فرح وهيصة، دة جي يقوله كل اللي نفسه فيه واللي عاوزه وبيتمناه، ويستجيب له».

وأكد الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير الآثار للعرض المتحفي، أنه لا يوجد هناك معبد إلا ووجد فيه حماية، والمتمثل في تمثال لأبو الهول.

من جانبه قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط، إنّ السياحة المصرية لها استراتيجية جديدة جوهرها هي الفعاليات أو «مصر النابضة»، والتي يتم التعبير عنها بإقامة العديد من الاحتفاليات والفعاليات من كل الأنواع سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو الأثرية وغيرها.

تعليقات مبهرة بعد موكب المومياوات

وأضاف «القاضي»، خلال لقاء في نفس البرنامج، أن الفعاليات الكبرى تثبت أن البلد آمنة ومستقرة وقدرة المصريين على تنظيم الاحتفالات الكبرى، «بعد موكب المومياوات بعض من التعليقات على السوشيال ميديا كانت مبهرة وبتقول إن هوليوود لازم تيجي تتعلم من المصريين وإزاي نوروا ميدان بحجم التحرير بهذا الشكل والجمال ودة مهم للسياحة المصرية بشكل عام».