الآثار: افتتاح طريق الكباش يكمل الصورة الجميلة للمتحف المفتوح بالأقصر

قال الدكتور أسامة عبد الوارث، عضو لجنة السيناريو والعرض المتحفي بوزارة السياحة والآثار، إن افتتاح طريق الكباش اليوم استكمالا للصورة الجميلة للمتحف المفتوح بالأقصر، «كانت هي دي الحلقة الناقصة، الربط بين معبد الكرنك والأقصر بطريق الكباش، حيث تم العمل على ذلك خلال الفترة الماضية».

عبدالوارث: افتتاح طريق الكباش يعود للملك أمنحتب الثالث

وأضاف «عبدالوارث»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن افتتاح طريق الكباش يعود للملك أمنحتب الثالث، واستكمله الملك توت عنخ أمون ورمسيس الثالث، حتى الأسرة 30 للملك نختنبو الأول.

«عبد الوراث»: الملكة حتشبسوت ذكرت أنها صممت موكبا مقدسا كبيرا في هذا الطريق

وأوضح أن هذا الطريق هو طريق مواكب الإله، ويزينه الكباش على ضفتيه، كما كان طريقا للمواكب المقدسة والاحتفالات، «الاحتفالات كانت بتبدأ من معبد الأقصر وتمر بالمناطق حواليه، وفي كل مكان كان فيه طقس معين بيتعمل في هذا المكان، والملكة حتشبسوت ذكرت أنها كانت عاملة موكب مقدس كبير في هذا الطريق».

وأكد أن الطريق له أهمية بالغة في إظهار حياة المصري القديم الضخمة، وفي العصر المتأخر ظل الاحتفال طيلة 27 يوما، «على الرغم من تغيير العقائد في مصر بمرور السنوات، إلا أن مثل تلك الاحتفالات لم تتوقف، وبعد دخول المسيحية في مصر تحول لكنيسة، وكان المسيحيون القدماء يقومون بطقوس مشابهة لتلك الطقوس».

وتابع: «المناطق الأثرية شرقا وغربا تم تطويرها وإضاءتها، ووادي الملوك والملكات، والنيل نفسه هيتزين بالمراكب الجديدة اللي نزلت والجمال اللي في المراكب، والأقصر هي عروس حقيقي لهذا الاحتفال، وبيعكس اهتمام الدولة بتلك المدينة التي تمثل عاصمة الآثار والسياحة في العالم».