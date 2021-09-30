هشام عاشور: لما قلت لرامي هارتبط بنيللي كريم قالي بلاش.. خاف عليها مني

كشف هشام عاشور، قصة ارتباطه بالفنانة نيللي كريم، قائلا: «قرار زواجي من نيللي مخدش وقت خالص، قولتلها يلا نتجوز فقالت يلا، ممكن أبقى مغامر بس مش في دي، كنت واخد راحتي في الحياة، بس الحمد لله الماضي مات».

«هشام»: لما قولت لـ«رامي» هارتبط بنيللي خاف وقال بلاش

وأضاف «عاشور»، خلال لقاء مع شقيقه «رامي»، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أن شقيقه «رامي» علم برغبته في الارتباط بنيللي خلال تواجدهما في المصعد، «كنا طالعين أنا وهو في الأسانسير كان عندنا مقابلة، بس هو خاف عليها مني، قال لأ بلاش».

قابلت نيللي في 2017 بنيويورك بس متكلمناش

وعن زواجه السريع بالفنانة نيللي كريم، قال: «أنا أول مرة أعرف قصة دعوات أمي، كانت دايما تقعد تدعي لي، فعرفت إن أمي فعلا دعت جامد، عشان أنا محظوظ جدًا بالقصة دي، مقابلتش نيللي قبل كدة شخصيًا، بس كنا قدام بعض في نيويورك في 2017 بس متكلمناش مع بعض».

رامي عاشور: نيللي متواضعة

من جانبه قال رامي عاشور، إن الفنانة نيللي كريم متواضعة، «من أجمل أجمل الناس اللي قابلتهم في حياتي، بتخاف على اللي قدامها من غير ما تعرفك».

وتابع: «هشام قالي إنه حاسس بشعور محسهوش قبل كده، فقولتله هشام إنت فاهم بتقول إيه؟ فقولتله لما أشوفك بتعمل خطوة بجد أنا هصدقك، ولقيته فعلا بيعمل بجد».

مواهب بعيدا عن الإسكواش

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي فيديوهات كوميدية لهشام عاشور وشقيقه رامي، حيث صور الأخير فيديو كليب قبل زفاف أخيه على الفنانة نيللي كريم، كاشفة الأغنية عن دخوله لعالم الغناء بشكل احترافي، معلقا: «الأغنية دي قريبة جدًا من قلبي لأن أول أغنية أعملها في حياتي، وكان فيها رسالة فبتمثل جزء من فكري والمشوار اللي أنا مريت له».

كما عرضت الإعلامية فيديوهات لهشام عاشور وهو يتحدث عدة لهجات عربية ويقلد بعض الشخصيات والغناء.