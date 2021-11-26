حظك اليوم برج القوس الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

السفر والتنقل من مكان لآخر أهم ما يعشق مولود برج القوس، كما أنه محب للحياة، ويسعى دائما إلى أن يعيش حياته كما يرغب، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

الشمس وعطارد ببرجك يساعدانك على الإصلاح، ويعدانك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.