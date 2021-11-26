حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين يعد أبرز ما يميز مولود برج الحوت، كما أن لديه القدرة على العمل تحت ضغط، لكنه لا يستطيع التعامل مع المنافقين، ويبحث بشغف عن كل ما يخص تطوير مهاراته وقدراته المهنية والعملية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر يتنافر مع المشترى بمنزلي الصحة، وعليك اليوم الاسترخاء وأخذ قسط وافر من الراحة.. نظّم جهودك واتبع نظاما صحيا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

انتبه لأقوالك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.