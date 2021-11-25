السياحة: افتتاح طريق الكباش يحول الأقصر لأكبر متحف مفتوح في العالم

تشهد مدينة الأقصر، الآن، احتفالية «الأقصر.. طريق الكباش» التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ونحو 20 وزيرا آخرين، وأكثر من 35 سفيرا من سفراء دول العالم بالقاهرة.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها، إن الفعالية تشهد تغطية إعلامية موسعة، ويحضرها أكثر من 200 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية.

الآثار: افتتاح طريق الكباش احتفالية حضارية هدفها الترويج السياحي للأقصر

وواصلت أن فعالية «الأقصر.. طريق الكباش»، احتفالية ترويجية حضارية تهدف إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم، وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها، بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة، خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها، ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ14 عمودا بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ«طريق الكباش».