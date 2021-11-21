فرنسا تواجه احتجاجات «جوادلوب» بقوات النخبة.. شغب ونهب محال وقطع طرق

تشهد منطقة ما وراء البحار الفرنسية في الأطلسي «جوادلوب»، منذ الخميس الماضي، احتجاجات واسعة وأعمال شغب ونهب لـ المتاجر وإغلاق طرق وإحراق مبان وإغلاق مدارس، على خلفية القواعد الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتشمل أراضي باريس في منطقة ما وراء البحار الفرنسية، جيانا في أمريكا الجنوبية، وجزر جوادلوب ومارتينيك وسانت بارتيليمي وسانت مارتن في البحر الكاريبي، كما تشمل الأراضي الفرنسية، جزر ريونيون ومايوت قبالة سواحل أفريقيا وسانت بيير وميكلون في الجنوب الشرقي من كندا وبولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة، واليس وفوتونا في جنوبي المحيط الهادئ.

كما شهدت الأحداث في ««جوادلوب»، إطلاق أعيرة نارية على الشرطة، فيما اعتقلت السلطات، 31 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

#Guadeloupe : Brutalités policières aux Abymes contre les opposants au pass sanitaire et à l’obligation vaccinale . Un dirigeant de l’UGTG ( Dyvrande ) a été arrêté devant la clinique Belle Espérance .#Resistance pic.twitter.com/X3zhD1a9Mo — . AIYANA . (@Astrid_Aiyana) November 15, 2021

ما لا يقل عن 6 منازل تضررت جراء الحرائق

من جانبها، أشارت فرق الإطفاء ومصدر في الشرطة، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى احتراق 4 مبان في المدينة التي تضمّ منازل خشبية عديدة.

بدورها، قالت وسائل إعلام فرنسية، إن ما لا يقل عن 6 منازل تضررت من جراء هذه الحرائق.

وردا على الاحتجاجات، أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس السبت، إرسال قوة من الشرطة الخاصة لاستعادة الأمن والنظام في المنطقة، وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، للصحفيين بعد اجتماع حكومي مع وزير أراضي ما وراء البحار سيباستيان لوكورنو، إن الرسالة الأولى هي أن باريس ستتعامل بحزم.

وأضاف دارمانان، أنه سيتم إرسال قوات النخبة التابعة لمجموعة تدخل قوات الدرك والشرطة الفرنسية إلى «جوادلوب»، وأضاف وزير الداخلية الفرنسي، ان القوات الإضافية ستزيد عدد أفراد الشرطة والدرك إلى 2250 ف مقاطعة «جوادلوب».

وكانت الحكومة الفرنسية، قررت في وقت سابق، إرسال 200 عنصر شرطة ودرك لدعم قوات الأمن في مقاطعة «جوادلوب»، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

فرض منع التجول بين الساعة الـ6 مساء والـ5 صباحا حتى 23 نوفمبر الجاري

وكانت مقاطعة «جوادلوب» الفرنسية، أعلنت في وقت سابق، فرض منع التجول بين الساعة الـ6 مساء والـ5 صباحا حتى 23 نوفمبر الجاري، وقال مكتب محافظ جوادلوب ألكسندر روشات، في بيان، إنه اتخذ القرار إدراكا منه لحرق الممتلكات العامة وإقامة الحواجز على الطرق وإلقاء الحجارة على الشرطة، مانعًا بيع الوقود في صفائح.

وكانت النقابات العمالية، بدأت في وقت سابق، إضرابا إلى أجل غير مسمى احتجاجا على التطعيم الإلزامي للعاملين في قطاع الصحة ومتطلبات التصاريح الصحية، فيما أغلق المتظاهرون عدة محطات وقود، واقتحم العديد من سائقي السيارات المحطات التي ظلت مفتوحة خوفا من أن يؤثر الإضراب على إمدادات الوقود، وفقا لما ذكره راديو فرنسا الدولي «آر إف آي».