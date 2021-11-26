كبير عمال معابد الكرنك: العالم يحسدنا على آثارنا الضخمة (فيديو)

أعرب محمود فاروق، كبير عمال معابد الكرنك، عن سعادته بالاحتفالية الضخمة التي شهدتها مديمة الأقصر، بافتتاح طريق الكباش، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل في معابد الكرنك من سنة 1986، موضحًا أن مسلات معابد الكرنك كانت مزينة بالذهب، ومياه النيل حتى الآن تظهر بلمعتها بسبب الآثار المزينة بالذهب قديمًا، مؤكدًا على أن العالم يحسدنا على الحضارة المصرية القديمة وما قدمته للعالم.

احتفالية افتتاح طريق الكباش كانت عظيمة وفخرا لكل المصريين

وأضاف فاروق خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، وحسام حداد: «احتفالية افتتاح طريق الكباش شاهدها العالم وكانت شيئا عظيما، وهي فخر لنا ولكل المصريين».

وتابع كبير عمال معابد الكرنك: «فخورون بأن لدينا حضارة عظيمة تشرف مصر بأكملها.. العالم يحسدنا على العظمة والجمال وهذا التاريخ».

زاهي حواس أول من كرمه

وواصل: «القدماء المصريين اختاروا مكانًا عظيمًا، والحمد لله فقد شاركت في أكثر من مشروع أثري، سواء داخل الأقصر أو خارج الأقصر، وأول تكريم لي كان من الدكتور زاهي حواس العالم الأثرين والفنان عمر الشريف».

مصر تبهر العالم

وأبهرت مصر العالم، بحفل افتتاح طريق الكباش، الذي شهدته مدينة الأقصر، أمس الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي ولفيف من كبار رجل الدولة، كما شاركت 150 قناة عالمية في تغطية الحدث، كما تصدر هذا الحدث التريند العالمي لمنصة التغريدات القصيرة «تويتر» عبر وسمي «طريق الكباش» و«احتفالية الكباش».