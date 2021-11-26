خصومات تصل لـ 70% وبعضها وهمي.. دليلك للاستفادة من عروض البلاك فرايداي

ينتظر الكثير من محبي الشراء في العروض والخصومات، شهر نوفمبر من كل عام للحصول على عروض «البلاك فرايداى»، والذي يوافق آخر جمعة في شهر نوفمبر، وتحرص المحلات والمولات وغيرها من الأماكن الأخرى على تدشين الكثير من العروض المختلفة، والتي تصل إلى 70% في بعض الأحيان.

إحذر من ابتياع منتجات غير صالحة للاستخدام

وقد يتعرض الأشخاص الذين يفضلون الشراء في البلاك فرايدي أملا في الحصول على عروض وخصومات للنصب، نتيجة ابتياع منتجات غير صالحة للاستخدام أو بها عيوب تمنع استخدامها، وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة كيفية الاستفادة من عروض البلاك فرايداي، وفق حديث الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس جهاز حماية المستهلك في مداخله هاتفية لـ«الوطن»، كالتالي:

كيف تستفيد من عروض البلاك فرايداي وتجنب التعرض للنصب؟

قالت الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس جهاز حماية المستهلك، إنه يجب على المستهلك أن يقوم بتحديد احتياجاته الأساسية قبل التوجه للشراء، ثم بعد ذلك يتوجه للسوق لمعرفة الأسعار الموجودة ويقارن بين الأفضلية في المنتجات، كما يجب أن يتجنب المشتري شراء المنتج من أول مكان يتوجه له، كما يجب أن يحرص المواطن على طلب الفاتورة الخاصة بعملية الشراء خاصته لضمان حقوقه.

وأشارت «الديب»، في حديثها لـ «الوطن»، أنه يجب على المشتري أن يتوجه لمكان أو موقع إلكتروني موثوق به، عند الشراء، حتى يتجنب المشتري الوقوع في فخ عمليات النصب، مشيرة إلى أنه يجب أن يحاول المشتري تجنب الشراء بالفيزا قدر الإمكان، وذلك تجنبا لعمليات النصب وسرقة البيانات المصرفية.

ووجهت عدد من النصائح التي يجب أن يتبعها المشتري عند الشراء أون لاين، وجاءت كالتالي:

- يجب التأكد من أن الموقع الذي يتم منه الشراء موقع حقيقي وغير مزيف.

- التأكد من المشتريات عند استلامهها وفحصها جيدا عند الشراء أونلاين للتأكد من سلامته.

- يجب متابعة الصفحات الخاصة بالمواقع التي يتم الشراء منها على مواقع السوشيال ميديا للتأكد من تلك العروض.

- شراء الشئ المطلوب الذي يحتاج إليه المستخدم فقط، وتجنب شراء الكميات الكبيرة.