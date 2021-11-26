عشان تضمن حقك في الـ«بلاك فرايداي».. 4 بيانات يجب توافرها في الفاتورة

الحصول على الفاتورة واحد من أهم سُبل الأمان للمستهلك، تحديدًا خلال فترة عروض الـ«بلاك فرايداي» أو الجمعة البيضاء، كونها تضمن للمستهلك حقه في حال الاسترجاع أو الاستبدال أو المقاضاة في حال العروض الوهمية وغيرها من طرق النصب المختلفة، وذلك بعد أن أهابت مصلحة الضرائب المصرية بالمسجلين ضرورة إصدار الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

عقوبة الامتناع عن إصدار فاتورة الشراء

ووفقا للمصلحة فإن عدم إصدار الفاتورة بشكل عام، وتحديدا خلال فترة عروض «البلاك فرايدي» يعد جريمة تهرب ضريبي، عقوبتها السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى سداد الغرامة والضريبة المستحقة، مؤكدة أن جريمة التهرب الضريبي هي ضريبة مخلة بالشرف والأمانة.

وتستعرض «الوطن» البيانات الواجب توافرها على الفاتورة الضريبية لضمان حق المستهلك، وفقا لما حددته مصلحة الضرائب، وذلك استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

البيانات الواجب توافرها على الفاتورة الضريبية

وتأتي الفاتورة لضمان حق المستهلك، وأوضحت مصلحة الضرائب أن الحصول على الفاتورة الضريبية، يضمن للمستهلك الحصول على سلعة جيدة، كما تمكنه من ردها في حالة كانت معيبة خلال المدة القانونية المحددة، موضحة أن طلب الفاتورة لا يعني زيادة السعر لأن الضريبة مضافة بالفعل على ثمن السلعة أو الخدمة من الأساس.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى ضرورة التحقق من وجود البيانات التالية على فاتورة الشراء لضمان حق المستهلك:

1ـ اسم البائع ورقم سجله الضريبي.

2ـ رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ إصدارها.

3ـ اسم المشتري وعنوانه ورقم هاتفه إذا كان سجله على بيانات الفاتورة.

4ـ فئة الضريبة المقررة على السلعة أو الخدمة وقيمتها.

كيفية الإبلاغ في حال الامتناع عن تقديم الفاتورة

ونوّهت المصلحة إلى التواصل مع مصلحة الضرائب أو جهاز حماية المستهلك، في حالة مواجهة مشكلة عند طلب الفاتورة على الأرقام التالية:

ـ مصلحة الضرائب المصرية على رقم 16395.

ـ جهاز حماية المستهلك على رقم 19588.