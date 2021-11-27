الأرصاد: سنشهد فصلي الصيف والخريف هذا الأسبوع

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد خلال الأسبوع الجاري حالة من عدم الاستقرار الجوي من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، حيث يبدأ الأسبوع الجاري بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على مختلف المحافظات ثم تتراجع الحرارة بشكل ملحوظ تصل إلى 10 درجات مئوية مع النص الثاني من الأسبوع الجاري.

وأوضحت الأرصاد إلى أن هذا الطقس غير المستقر سوف يستمر لمدة اسبوع ينتهي مع بداية الأسبوع المقبل، مناشدة المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم نظراً لبرودة الطقس خلال فترات الليل خلال هذا الأسبوع.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

درجة الحرارة اليوم السبت

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى32 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى33 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى34 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 13 درجة.