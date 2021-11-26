منسق «عالم موازي»: أدعم ذوي الهمم عشان ميشوفوش اللي شفته في حياتي

قال رامز عباس المنسق التنفيذي لمبادرة «عالم موازي» لدمج ذوي القدرات الخاصة في مجال السوشيال ميديا والفن، من برامج ومسلسلات والعمل في مجال الميديا عموما، إنه أصم ناطق، حيث لا يسمع لكنه يتكلم بطلاقة ويستطيع التواصل مع الآخرين من خلال فهم حركة الشفتين.

المجتمع لم يتقبلني في البداية

وأضاف عباس خلال حواره ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس: «عندما بدأت تأهيل نفسي لفهم حركة الشفتين، لم أشعر بأن المجتمع يتقبلني، وشعرت بأنني لن أحصل على الفرص المتاحة للأصحاء بالشكل المطلوب، لكنني كنت مؤمنًا بأنني سأحصل على فرصتي بشرط السعي».

زخم كبير في حقوق ذوي القدرات الخاصة

وتابع المنسق التنفيذي لمبادرة «عالم موازي»، أن عام 2019 شهد زخمًا كبيرًا على مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيكون عامهم، وعرض عليه محمد الأنصاري –منسق المبادرة- ترشيح أبطال للمشاركة في كليب بعنوان كلنا وياك لدعم ذوي القدرات الخاصة، وبالفعل رشحت أبطال العمل.

وأشار عباس، إلى أن منتج الكليب كتب في نهايته أن رامز عباس مسؤول العلاقات العامة: «شفت الكليب وحسيت بانبهار وتأثير كبير عليّ، وده خلاني أفكر في إطلاق مبادرة لدعم القدرات الخاصة عشان ميشوفوش اللي شفته في حياتي».

إعاقته حالت بينه وأحلامه

ولفت، إلى أن إعاقته لم تجعله قادرا على القيام بأشياء كثيرة كان يرغب فيها: «حاولت أشتغل في الصحافة لما كان عندي 19 سنة، لكني لاقيت صد، ولما روحت المواقع الإلكترونية لاقيت صد برضه، فقلت لازم أبادر، لإن الإنسان الناجح هو اللي بيبادر».

وأكد المنسق التنفيذي لمبادرة «عالم موازي»، أن المبادرة تستهدف اكتشاف المواهب من ذوي القدرات الخاصة لإظهارهم للمجتمع، والمساعدة على حل مشكلاتهم، وتحقيق الدمج لهم في المجتمع.