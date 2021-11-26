ضبط متهم بإصابة طالب «بطلقة خرطوش» على طريق العاشر بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد المستشفيات باستقباله «طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، مصابا بطلق خرطوش بعينه اليمنى» إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة أول طريق العاشر بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المصاب، الذي قرر بأنه حال تواجدهما بمحل البلاغ مستقلان دراجة نارية حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد دراجة نارية أخرى «غير معلوم لديه» بسبب خلاف حـول أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وله معلومات جنائية»، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته «فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار المستخدم في ارتكاب الواقعة»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

ضبط هارب بالقاهرة من تنفيذ حكمين بالسجن

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين قتل»، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.