مواعيد الأفلام المصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

تتواجد السينما المصرية في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بشكل قوي، حيث تنافس بـ 7 أفلام في المسابقة الرسمية والمسابقات الموازية، آفاق السينما المصرية والأفلام الروائية القصيرة، وينتظر الجمهور مشاهدة الأفلام خلال مدة المهرجان الذي انطلق أمس الجمعة ويستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

يعرض أول فيلم مصري في المهرجان غدا الأحد، ثاني أيام الفعاليات، وهو الفيلم الوثائقي «من القاهرة» للمخرجة هالة جلال، والذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، في تمام الساعة الرابعة عصرا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويلي عرض الفيلم جلسة نقاشية بحضور صناعه، وفقا لما كشفته إدارة مهرجان القاهرة.

أما ثاني الأفلام المصرية في المهرجان، فهو «أبو صدام» للمخرجة نادين خان، والذي يشارك في المسابقة الدولية، ويعرض يوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ 8:30 مساء، بحضور صناعه وأبطاله من بينهم محمد ممدوح وأحمد داش.

5 أفلام مصرية في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة

بينما تشارك الأفلام الـ 5 المتبقية في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، والتي تضم: «ثلاثة اختفاءات وأغنية» إخراج نادية غانم، «في العادة لا أشارك هذا» إخراج نورا عبدالرحمن، «لا أنسى البحر» إخراج هالة القوصي، بالإضافة إلى «الحفرة» إخراج عمرو عابد، و«ولا حاجة يا ناجي، اقفل» إخراج يوحنا ناجي.

يعرض الفيلم الروائي القصير «الحفرة» ضمن برنامج الأفلام الأولى، يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، على المسرح الصغير، بينما يعرض «لا أنسى البحر» في اليوم التالي بنفس الموعد، أما فيلم «في العادة لا أشارك هذا» فيعرض ضمن البرنامج الثالث للأفلام القصيرة، يوم الثلاثاء الساعة الـ 6:30 مساء، ثم «ثلاثة اختفاءات وأغنية» و«ولا حاجة يا ناجي، اقفل» يومي الأربعاء والخميس على التوالي.

عرض خاص للفيلم الوثائقي «تمساح النيل»

ولا تقتصر الأفلام المصرية المعروضة ضمن فعاليات المهرجان على المسابقات فقط، حيث يعرض ضمن برنامج «العروض الخاصة»، الفيلم الوثائقي «تمساح النيل» للمخرج نبيل الشاذلي، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء في سينما الزمالك.

ومن المنتظر خلال المهرجان عرض عدد من كلاسيكيات السينما المصرية، والذي يبدأ بعرض فيلم «الكيت كات» للمخرج داود عبدالسيد، يوم الاثنين في تمام الساعة السابعة في سينما الهناجر، والثلاثاء يعرض فيلم «امرأة بلا قيد» للمخرج هنري بركات، وفي نفس الموعد يوم الأربعاء يعرض «مذكرات الأنسة منال» للمخرج عباس كمال، بالإضافة إلى فيلمي «الفيل الأزرق 2» و«حرامية في kg2» على التوالي.