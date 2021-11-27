عاجل.. الأرصاد تنصح المواطنين بعدم الخروج قبل السابعة صباحا بسبب الشبورة

طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب الخروج من المنزل خلال الفترة الصباحية وتحديدًا من الساعة 5 فجرًا وحتى 7 صباح اليوم السبت، نتيجة كثافة الشبورة المائية والتي ترجع لتأثر البلاد بمرتفع جوي سطحي يعمل على رفع درجة الحرارة وحبس الرطوبة والشوائب العالقة فى طبقات منخفضة قريبة من السطح.

ونوهت الأرصاد أنه بالتزامن مع الأسباب السابق ذكرها، يشهد الجانب الآخر للبحر المتوسط «غرب المتوسط»، حالة من عدم الاستقرار وسقوط الأمطار، بجانب نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تسيطر الشبورة المائية على مختلف الأنحاء والتي ستستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق البيان الصادر عنها، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 29 18

الإسكندرية 27 17

وادي النطرون 28 15

طنطا 28 17

شبين الكوم 29 18

دمنهور 28 17

بلطيم 28 16

مطروح 28 15

السلوم 26 15

سيوة 29 11

بورسعيد 25 16

دمياط 25 15

الزقازيق 29 16

المنصورة 28 15

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 13

العريش 26 15

رفح 26 15

رأس سدر 28 15

نخل 25 09

نويبع 24 16

طابا 23 16

كاترين 24 08

الطور 26 12

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 29 20

مرسى علم 27 19

الفيوم 29 15

بني سويف 29 14

المنيا 29 13

أسيوط 29 12

سوهاج 30 12

قنا 31 12

الأقصر 32 13

أسوان 32 14

إدفو 32 13

أبو سمبل 31 12

الوادي الجديد 31 11

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19 .