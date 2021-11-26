سفير الأردن: حفل طريق الكباش يعكس الإبداع وقيم الإنجاز في عهد السيسي

أعرب سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، أمجد العضايلة، عن سعادته واعتزازه بالقيمة الأثرية الغنية والسياحة الفريدة التي تتميز بها مصر، وأظهرها الحفل الأسطوري لموكب طريق الكباش، الذي افتتح أمس بمدينة الأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الإعجاب بجماليات وعراقة المناسبة القاسم المشترك بين كل الحضور

وأكد «العضايلة»، في تصريحٍ لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإعجاب البالغ بجماليات وعراقة وأهمية المناسبة التاريخية التي جسّدتها فعاليات الحفل، كان القاسم المشترك بين جميع من حضروا المناسبة من شخصيات، كان من بينها سفراء دول عربية وأجنبية.

ولفت إلى أن ما شهده، خلال العرض الذي يعتبر من أفضل العروض العالمية في المجال السياحي، كمرآةً للحضارة المتجذّرة والميزات السياحية والكنوز الأثرية والعراقة التي تتفرد بها مصر على مستوى المنطقة والعالم.

حفل طريق الكباش يحيي حدثا ذا قيمة في السجل الحضاري لمصر

وقال إن حفل موكب طريق الكباش يحيي حدثاً تاريخياً ذا قيمة في السجل الحضاري لمصر، كما أنه يعكس روح الإبداع وقيم الإنجاز وتقدّم الرؤية التي تتميز بها مصر، في عهد الجمهورية الجديدة، وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان «العضايلة» نشر تغريدةّ اليوم الجمعة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ‏قال فيها: عبر أقدم طريقٍ أثريٍ، الرابط بين معبدي الكرنك والأقصر، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد موكب طريق الكباش في حفلٍ أسطوريٍ رسم متحفا أثريا مفتوحاً وزاخراً بآثارٍ وتماثيل تؤرخ لمراحل تاريخية من الحضارة الراسخة التي تحتضنها أرض الكنانة، وتجسد مقولة أن مصر أم الدنيا.