مسلسل «أيام» يتصدر التريند.. ومؤلفة العمل: «أحلى مما توقعت»

تصدر مسلسل «أيام»، التريند على محركات البحث «جوجل»، وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر، بعد عرض أول ثلاث حلقات من المسلسل، بطولة حورية فرغلي، ولقاء سويدان، ورياض الخولي، شيري عادل، ونخبة من نجوم الدراما التليفزيونية.

تم عرض أول حلقات مسلسل «أيام»، منذ الثلاثاء الماضي، عبر إحدى المنصات، واستطاع تصدر التريند بـ قائمة الأكثر مشاهدة في مصر، بعد عرض أول ثلاث حلقات، حيث تم عرضه أسبوعيا، منذ الثلاثاء إلى الخميس، وعدد حلقات المسلسل 45 حلقة، تم تصوير المشاهد بالحارة التي أنشأها «الصباح»، في لبنان، بنفس الحارة التي شهدت تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة»، «لحم غزال».

تعليق مؤلفة مسلسل «أيام» على تصدر التريند

صرحت المؤلفة سماح الحريري، لـ «الوطن»، بأنها سعيدة بتصدر مسلسل «أيام»، الترند بعد عرض أول ثلاث حلقات فقط من المسلسل.

كما أشارت الحريري، إلى أنها لم تحضر تصوير حلقات مسلسل «أيام»، حيث إنها كانت في مصر، والتصوير في لبنان، لذا هي شاهدت الحلقات لأول مرة ترى نتاج جهدها مع المشاهدين، وسعيدة بهذا النجاح.

الحريري: المسلسل «أحلى مما توقعت.. والإيقاع سريع»

وعلقت الحريري، أن الشخصيات عندما شاهدتها لأول مرة، كانت أحلى مما توقعت، أبدت إعجابها الشديد بالمسلسل، قائلة: «بصراحة أنا متفاجئة بالشغل.. سواء الممثلين الرائعين اللي معانا أو عمل المخرج الرائع محمد أسامة»، وتابعت، معلقة، «لفت نظري حالة التلاحق والإيقاع السريع..لدرجة إن الحلقة بتخلص بسرعة جدا مع إنها بتكون أكتر من 35 دقيقة».

وأشارت الحريري إلى أن مسلسل «أيام»، ثاني تعاون مع شركة «الصباح»، بعد مسلسل «الحلال»، وأضافت، أن صادق الصباح، كان حريصا أن نقوم بعمل درامي يمثل المجتمع المصري، الذي يتميز بجدعنته وشهامته، ومميزاته العديدة، فضلا على أنه أول تعاون مع المخرج محمد أسامة، وقد صرحت الأولى بسعادتها بهذا التعاون، وأنه مثمر.

أحداث مسلسل «أيام»

كما صرحت مؤلفة مسلسل «أيام» من قبل في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أحداث المسلسل تدور حول حارة شعبية، وتابعت أن المنتج صادق الصباح طلب منها كتابة مسلسل بطولة جماعية، وأن تكون كل شخصية مكتوبة رئيسية ولها أهدافها ومحاورها، وتعبر عن الأصول المصرية، بشكل يليق بالمواطن المصري، بعيدا عن أعمال البلطجة.

وأضافت الحريري أنه لم يتم ترشيح أي شخص للمسلسل قبل البدء بكتابة العمل، وأن المسلسل بطولة جماعية، بناء على طلب منتج العمل، مؤكدة أن المسلسل 45 حلقة، لذا يجب أن يكون متعدد الأحداث، ويتمحور حول أكثر من بطل، حتى لا يمل المشاهد من تكرار الأحداث.