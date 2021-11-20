مؤلفة مسلسل أيام: «الصباح» طلب مني كتابة مسلسل شعبي دون بلطجة

قالت سماح الحريري، مؤلفة مسلسل «أيام»، لحورية فرغلي وشيري عادل ورياض الخولي وندى موسى ولقاء سويدان، أن المسلسل عدد حلقاته 45، وتم تصويرها في لبنان، بالحارة التي بنتها شركة الصباح المنتجة للعمل هناك.

موعد عرض مسلسل «أيام»

وأشارت «الحريري»، في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنه يتم إطلاق أولى حلقات مسلسل «أيام»، الثلاثاء المقبل، ومن المقرر عرضه على موقع «شاهد» نت، من الثلاثاء إلى الخميس، بمعدل 3 حلقات أسبوعيا.

أحداث مسلسل أيام

وأكدت أن جميع أحداث المسلسل تدور في حارة شعبية، وجار تصوير مسلسل «أيام»، في نفس الحارة التي شهد تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة»، و«لحم غزال».

وقالت الحريري، أن المنتج صادق الصباح طلب منها كتابة مسلسل بطولة جماعية، وأن تكون كل شخصية مكتوبة رئيسية ولها أهدافها ومحاورها، وأن الأحداث يجب أن تكون في حارة شعبية، وتعبر عن الأصول المصرية، بشكل يليق بالمواطن المصري، بعيدا عن أعمال البلطجة فضلا عن أنه لم يتم ترشيح أي شخص للمسلسل قبل البدء بكتابة العمل.

تغيير اسم المسلسل

وأوضحت أن سبب تغيير اسم المسلسل من «أيام وبنعيشها» إلى «أيام»، فقط من أجل الانسيابية لاسم العمل ليس أكثر.

وتابعت سماح الحريري: «المسلسل 45 حلقة، إذا لم يكن هناك بطولة جماعية، يكون غير حماسي، وغير متعدد الأحداث، لذا يفضل البطولة الجماعية عندما يكون العمل مكون من عدد حلقات كبير.

وأوضحت أن الصباح، المسئول عن الإنتاج شخص متعاون للغاية، لم يبخل عليَّ بأي طلب.

أول تعاون بين الحريري والمخرج محمد أسامة

وقالت إنها متحمسة لرؤية كل شخصية مكتوبة على الشاشة، مشيرة إلى أن كل شخصية لها هدف محوري مختلف عن الآخر، موضحة أنها كتبتهم بدقة، وتريد رؤية نتاج جهدها، لذلك هي متحمسة لعرض المسلسل الثلاثاء المقبل على شاهد.

وتابعت أنه من المقرر أيضا عرض المسلسل على قناة «mbc»، لكن لم يتم تحديد وقت طرحه على القناة.

وأشارت إلى أنها سعيدة للغاية بالتعاون مع هذا الفريق الرائع المكون من حورية فرغلي، ورياض الخولي، وشيري عادل، ولكن هناك سعادة خاصة بالتعاون الأول مع المخرج محمد أسامة، مؤكدة أنه مخرج أكثر من رائع ومجتهد للغاية.