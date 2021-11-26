مخرج صربي بمهرجان القاهرة السينمائي: أشعر بخجل لأن زيارتي هي الأولى لمصر

قال المخرج الصربي، إمير كوستوريتسا، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي للدورة 43، إنه يشعر بخجل شديد، لأن هذه هي الزيارة الأولى له لمصر، معربًا عن أمله في ألا تكون الأخيرة، موضحًا أنه تلقى استقبالًا جميلًا في القاهرة.

وأضاف «كوستوريتسا»، في كلمة له بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43، اليوم الجمعة، في دار الأوبرا المصرية، إنه «خلال رحلتي مع الازدحام المروري، كنت أشعر بكل نبضات المدينة فيه، وكنت أرى الوحش ولا أرى الجميلة.. فأين الجميلة!»

المخرج الصربي: الفن يمنح حياة أخرى بعد الموت

وتابع المخرج الصربي: «عندما أتيت إلى القاهرة كنت أفكر في أن الحياة في السينما عبارة عن سباق ترغب أن تكون فيه الأخير، والكثير من الناس يريدون أن يدخلوا الجنة، ومع ذلك لا يتمنى أحد أن يموت، ولكن إذا كنت تريد أن تخلق لنفسك مجالًا لتؤجل من خلاله الموت فيمكنك أن تصنع فيلمًا، وأن يتحول السباق إلى عالم آخر، حتى تصل إلى النهاية البيولوجية لهذه الحياة».

وبدأت قبل قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ43، والتي تقام في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة 63 دولة، وسط تطبيق كامل لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أنشطة وفعاليات المهرجان، حيث يتم تعقيم كافة القاعات وصالات العرض.

وقدمت قناة dmc، وهي الشريك الرئيس للمهرجان، بثًا مباشرًا لحفل افتتاحه، الذي من المقرر أن تُكرم فيه الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة، إضافة إلى منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، ويأتي ذلك تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والأعمال السينمائية البارزة في مسيرته الفنية.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي ينطلق اليوم 26 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط حضور مكثف من الفنانين والإعلاميين، ويشهد المهرجان تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.