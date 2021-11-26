إطلالات ثنائيات نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ43 منذ قليل، وتوافد عدد من نجوم الفن برفقة أزواجهم وزوجاتهم، وإليكم أبرز الثنائيات التي حضرت حفل الافتتاح.

إطلالة كلاسيكية لـ داليا البحيري وزوجها

كانت داليا البحيري وزوجها رجل الأعمال حسن سامي، أول ثنائي شارك بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

وظهر الثنائي بإطلالة كلاسيكية، وارتدت داليا البحيري فستانا أسود، بأكمام، بينما اختار زوجها أن يشارك ببدلة زرقاء كلاسيكية.

أول ظهور لـ«نيلي كريم وزوجها»

وكانت أول مشاركة لنيلي كريم مع زوجها، بمهرجان القاهرة، حيث اعتادت أن تشارك في الأعوام السابقة في فعاليات المهرجان بمفردها، بينما تتميز هذه الدورة بمشاركتها مع زوجها، لاعب الإسكواش، المطرب هشام عاشور، حيث تم عقد قرانهما في أغسطس الماضي.

أحمد الفيشاوي

بينما أثارت إطلالة أحمد الفيشاوي وزوجته، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدل بعد تقبيله لها 4 قبلات.

هاني عادل وزوجته بإطلالة رومانسية

بينما كانت إطلالة الفنان هاني عادل وزوجته الفنانة دياموند بو عبود، مرفقة بنظرات رومانسية بين الزوجين، ومازحتهما الإعلامية شيرين عفت، مذيعة قناة «dmc»، الناقلة للحدث، قائلة: «ألف مبروك، إنتوا بالنسبة ليا لسه عرسان جداد»، ليرد عيها هاني عادل: «إحنا دايما عرسان جداد».

أول ظهور لزوجة محمد ممدوح «تايسون»

وشارك محمد ممدوح «تايسون»، رفقه زوجته، بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، ويعد أول ظهور لزوجته برفقته.

حسن أبو الروس بجاكيت فرعوني وزوجته ترتدي قبعته

وحضر حسن أبو الروس، برفقة زوجته في افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بعد شائعات عن انفصالهما خلال الفترة الأخيرة، وقامت بارتداء قبعته أثناء التقاط الصور معا على الريد كاربت.

أحمد داوود وعلا رشدي

كما شارك أحمد داوود وعلا رشدي، أيضا في فعاليات المهرجان، قبل بدء الحفل بدقائق، وكان آخر ثنائي شارك على الريد كاربت في احتفالية اليوم.