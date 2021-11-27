إزالة تعديات على أراض زراعية و65 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في المهد بنطاق القرى.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وباشر رئيس المدينة أعمال الإزالة تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، حيث تم إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 3 قراريط، عبارة عن مزرعة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الجابرية، فيما تم تنفيذ إزالة على أرض زراعية بعزبة راغب نخلة بناحية قرية بطينة بدائرة الوحدة المحلية لمحلة أبو علي، عبارة عن سور من البلوك حول المساحة 500 متر.

تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال والمقاهي

من ناحية أخرى، كلف «لبيب» مساعديه بأهمية تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات المرورية بالغربية عن تحرير 65 محضرا متنوعا، منها 28 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، و24 إشغال طريق، و11 لمخالفة اشتراطات لنظافة، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية، فضلا عن مصادرة 8 شيش و7 كراس.

تعقيم مساجد ومؤسسات حكومية للوقاية من كورونا

جدير بالذكر أنه بجانب تلك الحملات وتحرير المحاضر، تم تطهير وتعقيم عدد كبير من المساجد والمؤسسات الحكومية والمدارس والشوارع، بنطاق 8 وحدات محلية قروية حفاظا على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض المعدية.