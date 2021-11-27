مصري في جنوب إفريقيا عن الوضع بعد متحور «أوميكرون»: سامعين تحذيرات

هدوء غامض يخيم على شوارع «جوهانسبرج» أكبر مدن جنوب إفريقيا، وثالث أكثر المدن الإفريقية اكتظاظا بالسكان، تساؤلات بين المواطنين وبعضهم، الجميع يحاول فهم الوضع خلال الأيام المقبلة بعد أن أعلنت وزارة الصحة في دولة جنوب إفريقيا ظهور متحور جديد في البلاد «شديد العدوى» حسبما صنفته لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية وأطلق عليه اسم «أوميكرون».

متحور أوميكرون

متحور«أوميكرون» الجديد تم إبلاغ الصحة العالمية عنه لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021، وأوضح الخبراء أن خطورته تكمن في احتوائه على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق وبذلك يصبح شديد العدوى.

قلق بين الجاليات والسكان في جنوب إفريقيا

السكان الأصليون والجاليات أيضا في جنوب إفريقيا، أول دولة رصدت المتحور الجديد من كورونا، جميعهم في حالة ترقب في انتظار قرارات جديدة تصدرها الدولة عقب الاجتماع المنتظر من قبل رئيس الدولة والقيادات المعنية بالأمر في حكومته، حسبما أعلنت وسائل الإعلام المحلية في جنوب إفريقيا.

«لحد دلوقتي بنسمع عن المتحور الجديد من أخبار التليفزيون وصفحات السوشيال ميديا والوضع في الشارع زي ما هو بس الكل بيسأل وبيحاول يفهم»، هكذا بدأ رضا الشيخ، أحد أبناء الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، حديثه لـ«الوطن» عن الوضع هناك خلال اليوم الماضي بعد إعلان الصحة هناك عن رصد متحور «أوميكرون» الجديد، لافتا إلى أن الجميع هناك في حالة ترقب حذر لأعداد الإصابات والقرارات المقبلة من جانب الحكومة بشأن الغلق من عدمه.

تحذيرات من الغلق في جنوب إفريقيا دون قرارات رسمية

وتابع المصري المقيم في مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا منذ نحو 20 عاما، بأنه لا توجد حالة ذعر بين المواطنين أو الجاليات، ولا توجد مشاهد الزحام أمام المحلات التجارية كما يعتقد البعض بأن هناك تدافع لتخزين السلع الغذائية «الحياة ماشية عادي بس الكل بيسأل وسامعين تحذيرات من قرارات جديدة تخص الغلق ومنتظرين بيان من الحكومة»، يستكمل المصري المقيم بدولة جنوب إفريقيا حديثه عن الوضع هناك بعد متحور«أوميكرون»، لافتا إلى أن الطبيب في الصيدلية المجاورة له أبلغه برصد عدد من الإصابات بالمتحور الجديد خلال الساعات الماضية.