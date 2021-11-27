الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى بعد ظهور متحور كورونا الأفريقي

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات له، إن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم بشأن متحور كورونا الأفريقي الذي ظهر في دولة جنوب أفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم «أوميكرون»، حيث هناك حالة تأهب في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية لرصد أي متغيرات جديدة على الأشخاص القادمين إلى مصر بشأن السلالة الجديدة.

إجراءات عاجلة بشأن متحور كورونا الأفريقي

وأضاف «عبدالغفار» أن وزارة الصحة اتخذت العديد من الإجراءات بشأن متحور كورونا الأفريقي الذي سبب العديد من الحالات الطارئة، متابعًا أن الصحة العالمية أطلقت عليه متحور «أوميكرون».

وأشار عبدالغفار، إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمحور الجديد من كورونا ومعرفة أعراضه ومدى فاعليته للقاح، لافتا أن كل ما ينشر الآن مجرد افتراضيات.

تعرف على الإجراءات العاجلة لمنع بشأن متحور كورونا الأفريقي

وعن الإجراءات التي سوف تأخذها وزارة الصحة بشأن المتحور كورونا الأفريقي، أوضح عبدالغفار أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لدراسة المتحور الجديد ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمتغير وتمثلت الإجراءات العاجلة في:

1- رفع درجات الاستعداد القصوى.

2- تجهيز كل الأمور المتعلقة بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

3- رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة بشأن متحور «أوميكرون» من دولتي جنوب أفريقيا وبتسوانا.

4- تنسيق كامل مع كل الجهات المعنية.

5- متابعة كافة الوافدين من الدول التي ينتشر بها متحور كورونا «أوميكرون» لتجنب تفشي المتحور الجديد من كورونا داخل مصر.

6- تنسيق كامل بين اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا المتحور.

الصحة تناشد المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية

وفي سياق متصل، شددت وزارة الصحة والسكان على أهمية الالتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فيها ارتداء القناع الواقي «الكمامة»، والبعد البدني، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح، يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا».