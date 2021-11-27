السيناريو الأسوأ لمتحور كورونا الجديد.. ماذا لو لم تؤثر به اللقاحات؟

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن متحور كورونا الجديد به 50 اختلافا على الغلاف الخارجي البروتيني الخاص به، مما يعني أن انتشاره أكبر، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من المحتمل أن تقل فاعلية اللقاحات أمام المتحور الجديد، ولكن ما زال أمامنا أسابيع لمعرفة مدى تأثيره على الحالات المصابه به وفاعلية اللقاحات.

متحور كورونا الجديد متوقع أن تقل فاعلية اللقاحات ضده

وأضاف الدكتور إسلام عنان، أن متحور كورونا الجديد منتشر في إفريقيا وهو في بدايته، مؤكدا على أن إفريقيا تربة خصبة لتحور الفيروس، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى عدم التوزيع العادل في اللقاحات، مشيرا إلى أن جميع الدول تعمل على تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وهناك دول لا تعمل على ذلك ومن ثم يحدث تحورات.

السيناريو الأسوأ لمتحور كورونا الجديد

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، على أن متحور كورونا الجديد بنسبة كبيرة تقل فعالية اللقاحات أمامه، وهو أسرع في الانتشار والأكثر فتكا وفقا للمعلومات الأولية عنه من قبل منظمة الصحة العالمية، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السيناريو الأسوأ أن يحدث ذلك لأننا سنعود إلى نقطة الصفر وهي بداية جائحة كورونا والعمل على دراسات جديدة ولقاحات أخرى لمواجهته.

وأضاف استشاري المناعة: «متحور كورونا الجديد يهدد منظومة اللقاحات»، لافتا إلى أن ضعف منظومة اللقاحات في إفريقيا هو السبب في تحور الفيروس ومن المتوقع أن يهاجم الدول التي لديها منظومة لقاحات قوية.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، أن متحور كورونا الجديد يستهدف جميع الفئات وليس فئة معينة ويجب الانتباه واتخاذ الحذر واتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، مؤكدا على أن التدابير الصحية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.