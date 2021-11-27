مصرع سائق توك توك بطنطا وإصابة زميله بسبب «معاكسة الفتيات»

لقى سائق توك توك بقرية سبرباي، مركز طنطا مصرعه وأصيب زميله بجرح طعني في البطن، وأخر قطعي في الوجه، على يد آخرين في مشاجرة بينهما بسبب معاكسة فتيات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة كشف ملابسات الواقعة.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن مصرع شاب وإصابة آخر في قرية سبرباي مركز طنطا.

على الفور انتقلت إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وضباط مباحث مركز شرطة طنطا، وتبين حدوث مشاجرة أمام عزبة الأوقاف التابعة إلى قرية سبرباي، مركز طنطا، بين 2 في العقد الثالث من عمرهما، يعملان على توك توك، وبين 2 آخرين، وذلك بسبب معاكسة الفتيات.

معاكسة 4 فتيات السبب وراء مقتل سائق

وكشفت مصادر أمنية، أن الضحية وزميله كانا يعاكسان 4 فتيات خلال مرورهن أمامها، وكان برفقة الفتيات شابين وحدث تراشق بالألفاظ بين الطرفين على إثره نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مصرع سائق توك توك بجرح طعني في البطن، وإصابة زميله بجرح طعني في البطن وأخر قطعي في الوجه، وحالته الصحية حرجة.

وأوضحت المصادر الأمنية، أنه أمكن ضبط الجناه، والتحفظ على السلاح المستخدم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.