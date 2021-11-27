خطوات إعادة الاستعلام عن الشقق لحاجزي الإسكان الاجتماعي

خطوات إعادة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، تعد من أكثر الأسئلة الشائعة عبر صفحات الإسكان الاجتماعي، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين من حاجزي شققق الإسكان الاجتماعي، عن خطوات إعادة الاستعلام عن الشقق، كي يستيطعوا إعادة الاستعلام مرة أخرى عن الشقق التي تقدموا لحجزها، ضمن الشقق التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، خطوات إعادة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات إعادة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

تبدأ عملية إعادة طلب الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، بتوجه الحاجز بمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى أقرب مكتب بريد مميكن لعمل إعاد استعلام، مرفقا بالطلب مجموعة من المستندات.

ثم يطلب إعادة الاستعلام مع شرح السبب، وإرفاقه بصورة الرقم القومي للزوج والزوجة، عنوان مقر العمل والمنزل، رقم الهاتف المحمول، وشهادة بصافي الدخل عن آخر 3 أشهر مختومة من جهة العمل.

بالإضافة إلى أرفاق برنت تأمينات، إيصال مرافق حديث، قسيمة زواج مميكنة، صور شهادة الميلاد للأطفال إذا وجدوا، ومن ثم سداد مبلغ رسوم الاستعلام لصالح صندوق التمويل العقاري.

شقق الإسكان الاجتماعي

وجدير بالذكر أنه من المرتقب خلال هذه الأيام، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة فرز طلبات حجز المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2»، والتي تهدف إلى توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وهو الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي.

وبعد ذلك سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإعلان عن طرح وحدات سكنية عدة، ضمن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.