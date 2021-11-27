لحاجزي الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي.. خطوات معرفة نتيجة الحجز

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة فرز طلبات حجز الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، حيث أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة في أي وقت، لذا يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عمليات بحث عدة خلال هذه الأيام، حول خطوات معرفة نتيجة الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، كي يستطيعوا معرفة النتيجة فور الإعلان عنها من قبل الصندوق، ومن ثم معرفة الخطوات اللاحقة لإعلان النتيجة.

الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

ويضم الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، عددا كبيرا من الوحدات السكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تم طرحهم داخل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فور إعلان النتيجة، يتم إرسال رسائل نصية لجميع المتقدمين للحجز، عبر هواتفهم الذين قاموا بتسجيل أرقامهم أثناء الحجز.

بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن نتيجة فرز طلبات حجز الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، عن طريق الهاتف، من خلال الاتصال على رقم الخط الساخن «1188 أو 5777» من أي محمول، أو من تليفون الأرضي على الرقم «090071117».

خطوات معرفة نتيجة الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

أما عن خطوات معرفة نتيجة الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، فوفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبدأ بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الدخول من خلال هذا الرابط.

ومن ثم قيام المستعلم عن نتيجة الفرز باختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية.

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز، سواء من انطبقت عليه الشروط أو لم تنطبق عليه الشروط.