رابط الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.. 7 خطوات

يتساءل الكثير من ذوي الهمم عن المدة الزمنية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وهو الأمر الذي أشارت إليه وزارة التضامن، مؤكدة أنه بعد الدخول على رابط تسجيل الكشف الطبي من وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تستغرق البطاقة من 25 إلى 35 يوما، منذ وقت تقدمه للحصول على الكارت وحتى الحصول عليه بالفعل.

وأشار خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى عدة خطوات يجب اتباعها للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، على النحو التالي:

خطوات حجز كشف طبي من وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- تقديم الطلب والتسجيل هنا والتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة، والتأكّد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك وعليك الاحتفاظ به.

- الدخول على رابط تسجيل الكشف الطبي من وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

- بعد الكشف يتم الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب احجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتمّ تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- يتمّ تحديد درجة ونوع الإعاقة، بناءً على الكشف الطبي، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

نتيجة الكشف الطبي تظهر خلال 10 أيام

وأضاف «خليل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الكشف الطبي تظهر خلال 10 أيام، وربطها في مكاتب التأهيل، نتيجة للربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن، مشيرا إلى أن مكاتب التأهيل بعد ظهور نتيجة الكشف الطبي، تأخذ مدة كحد أقصى 10 أيام، وفي حال قبول الشخص، يتم إرسال بياناته لشركة الطباعة، التي تستغرق 7 أيام عمل فعلية في شركة الطباعة، ثم يتم إرسالها لشركة التوصيل المنزلي «الهوم ديلفري».