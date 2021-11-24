كشف غموض سرقة وقتل سائق توك توك بالبحيرة.. «ضربوه بحجر»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخصين، قتلا سائق توكتوك وسرقا هاتفه المحمول والمركبة الخاصة به، في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا بالعثور على جثة «سائق، مقيم بدائرة المركز»، وقرر والده بعدم تواجد مركبة «التوك توك» والهاتف المحمول الخاصين بنجله.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين- مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار»، حيث اختمر في سرقة إحدى مركبات «توك توك» والتخلص من قائدها.

خطة المتهمين.. خلصوا على المجني عليه بحجر

وخلال تواجد المتهمين بمدينة رشيد، استوقفا المجني عليه بمركبة التوكتوك وطلبا منه توصيلهما لمدينة إدكو، ولدى سيرهم بالطريق المشار إليه، تعدى أحدهما على المجني بحجر، وأفقده الوعي واستوليا على «التوك توك» والهاتف المحمول.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بمركبة التوك توك بإلقائها بأحد المصارف.

وأشار المتهمان إلى بيع مركبة التوك توك «لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار»، جرى ضبطه ومركبة التوك توك المستولى عليه.