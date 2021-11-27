ضبط 15 تاجرا ومتعاطيا للمخدرات بالمحافظات.. «حشيش وهيروين»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم» حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته «فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 6000 قرص لعقار التامول المخدر – مبلغ مالي– 2 هاتف محمول».

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والأقراص المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.

ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش

كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط «إثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بمحافظة قنا»، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة «الحشيش – الأفيون» وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهما «100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات – كمية من مخدر الإفيون وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول»، تقدر بـ«1٫240٫000 جنيه تقريبًا».

ضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتاجرى المواد المخدرة

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى - الأمن العام» ومختلف مديريات الأمن، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط «12 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلوجرامات - مبلغ مالي –2 هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص» بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

ضبط «400 جرام لمخدر الهيروين – 30 جرام لمخدر "الشابو" - مبلغ مالي– 2 هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص» بدائرة قسم شرطة الشروق.

ضبط «50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

ضبط «3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص» بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

ضبط «كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي - هاتف محمول» بحوزة «إحدى السيدات – لها معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

ضبط «230 قرص مخدر متنوع – مبلغ مالي - هاتف محمول» بحوزة «إحدى السيدات – لها معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

ضبط «كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص» بدائرة قسم شرطة مطروح.

ضبط كميات من الحشيش والهيروين

ضبط «كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول» بحوزة «3 أشخاص» بدائرة مركز شرطة أول طنطا.

ضبط «400 جرام لمخدر الحشيش – 4 قطع سلاح نارى - مبلغ مالي – هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص» بدائرة مركز شرطة الأربعين.

ضبط «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول» بحوزة «أحد الأشخاص- له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.