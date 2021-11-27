العسومي: «العربي لمكافحة الإرهاب» سيكون مركزا لـ «نداء الساحل الأفريقي»

أعلن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف التابع للبرلمان، الذي اتخذ قرارا بإنشائه خلال جلسته العامة التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، سيكون مركزًا تنسيقيًا لمبادرة «نداء الساحل الأفريقي»، التي تبناها البرلمان في يوليو الماضي، وتم إطلاقها رسميا خلال القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب التي عقدت في فيينا في سبتمبر الماضي.

ووفق بيان تقوم هذه المبادرة على أساس تعاون برلماني مؤسسي بين البرلمان العربي وكل من الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط واللجنة البرلمانية الدولية لدول الساحل الخمس، وذلك بهدف تنسيق وتعزيز الجهود البرلمانية الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، والتي تضم أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم.

جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البرلمان العربي في الاجتماع التاسع للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد بمدريد خلال اجتماعات الجمعية الـ 143 للاتحاد، التي تعقد حاليا في اسبانيا وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

وأكد «العسومي» في كلمته خلال الاجتماع، أن مبادرة «نداء الساحل» تقوم على أساس تبني مقاربة برلمانية شاملة في مكافحة الإرهاب، قائلا: «إن جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي لا تحتاج إلى استراتيجيات جديدة، فنحن لسنا في حاجة إلى تكرار الجهود، بقدر الحاجة إلى توجيهها نحو المسار الصحيح، حتى تكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع في مواجهة الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية»، مضيفا «لا ننكر أهمية المواجهة الأمنية والعسكرية، ولكنها لن تكون كافية بمفردها، وإنما يجب أن تتوازى معها، بل وتسبقها، مواجهة تنموية وفكرية شاملة».

ربط الجهود البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن التطبيق الإلكتروني العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي دخل البرلمان العربي في شراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعريبه، سيكون أحد الأدوات الهامة التي سيوظفها المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف التابع للبرلمان العربي؛ لربط وتنسيق الجهود البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.