نضال الأحمدية: طلاق شيرين وحسام حبيب وقع اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر طلاق الفنانة شيرين والفنان حسام حبيب، والذي أكدته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية خلال تدوينة لها عبر موقع التغريدات «تويتر».

نضال الأحمدية تعلن طلاق شيرين وحسام حبيب

حيث قالت «الأحمدية»: «كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة، الطلاق وقع اليوم»، ولكن امتنعت شيرين وحسام حبيب عن الرد سواء بالتأكيد أو النفي.

تفاصيل الأزمة الكاملة التي أثارتها نضال الأحمدية

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها «الأحمدية» أزمة تخص شيرين وحسام حبيب، حيث نشرت من قبل تسجيل صوتي زاعمة أنه لحسين حبيب والد حسام حبيب، وهو يتحدث مع إحدى الفتيات يخبرها أن ابنه يريد الزواج من أخرى بسبب الإنجاب، كما أنه يمتلك الفيزا الخاصة بشيرين ورقم حسابها المصرفي، وله الحق في التصرف في جميع ممتلكاتها وأموالها، وهو ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن شيرين عبدالوهاب خرجت ونفت تلك التصريحات في فيديو عبر حسابها على «تويتر»، مؤكدة على أنها تثق في زوجها وأنه أبعدها عن بعض الأشخاص المؤذيين، كما نفت أنها أعطت الفيزا الخاصة بها لحسام حبيب، وأنه ليس له علاقة بأمورها المادية أو حسابها البنكي.

حسام حبيب: مش من حق أي حد يتدخل في العلاقة بيني وبين زوجتي

وخرج حسام حبيب عن صمته ورد على والده، قائلًا: «أنا تزوجت شيرين عبدالوهاب وهي أنجح واحدة في الوطن العربي ولا تحتاج إلى أحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دي لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء، ومش من حق أي حد يتدخل في العلاقة بيني وبين زوجتي حتى أقرب الناس لي».

ونشر بعدها والده منشورا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» ووجه رسالة إلى ابنه قائلا: «اعتبرني عجوز بخرف»، لتنتهي الأزمة بينهما.