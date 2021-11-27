2000 سائح يشاهدون غروب وشروق الشمس من قمة جبل موسى بسيناء (صور)

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد إقبالا سياحيا لم يسبق له مثيل منذ بدء جائحة كورونا، حيث يتوافد آلاف السياح يوميا للصعود إلى جبل موسى في رحلة تستغرق ثلاث ساعات تقريبا، ثم النزول في الصباح لزيارة دير سانت كاترين.

وقال «العناني» لـ«الوطن»، إن قمة الجبل حققت أعلى معدل لتوافد السائحين منذ عام 2015، حيث صعد قرابة 2000 سائح إلى قمة الجبل، لافتا إلى أنها المرة الثانية خلال أسبوع التي يصعد فيها هذا العدد قمة الجبل لمشاهدة لحظات الشروق والغروب من أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 2850 مترا فوق مستوى سطح البحر.

100 دليل في اليوم الواحد

وأضاف «العناني»، أن هناك نحو 100 دليل بدوي يقومون بالعمل يوميا وسط هذا الرواج السياح الكببر، حيث يُجرى تنظيم أعداد الدليل طبقا للدور، فكل دليل له دور للعمل ويصطحب مجموعة أما إلى حبل موسى أو دير سانت كاترين، وعدد المجموعة لا يزيد عن 20 فردا.

وتابع بأن فرص العمل باتت متوفرة لنحو 5000 دليل بدوي يعملون في المدينة، وهذا العمل هو مصدر رزقهم الوحيد.

دخول الدير بالمجان

وأكد اللواء طلعت العناني أن دير سانت كاترين لا يفرض أي رسوم دخول بالنسبة للسياح الذين يرغبون في زيارة الدير وكنيسة التجلي، مشيرا إلى أن الدير يفتح يوميا ساعتين ونصف الساعة في اليوم، من الساعة التاسعة صباحا حتي الحادية عشر ظهرا.

وبالنسبة للكنيسة يتم تفويج السياح بحيث لا يزيد عدد كل فوج عن 20 سائحا، ومدة الدخول والخروج للكنيسة 4 دقائق فقط، وقال إن هناك تشديدات بالنسبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يجرى اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء بين الرهبان.