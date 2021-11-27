س و ج .. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير مستشفى العزل بالعبور، إن سلالة كورونا الجديدة «أوميكرون» التي ظهرت في جنوب أفريقيا خلال الفترة الماضية التي أثارت القلق في معظم البلدان، وبعض الدول قررت اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار السلالة الجديدة من الفيروس خلال الفترة المقبلة التي يمكن أن تسببها متحور «أوميكرون» وإليك كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد.

كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد

ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة كافة المعلومات عن فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، وأجاب مدير مستشفى العزل عن «كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد» والعديد من الأسئلة التي تدور حول المتحور الجديد والأعراض المصاحبة أو المضاعفات التي يمكن أن يسببها المتحور الجديد وذلك من خلال الطفرات التي طرأت على الفيروس.

- متى ظهر متحور كورونا الجديد «أوميكرون» أول مرة؟

ظهر المتحور الجديد لفيروس كورونا أول مرة في جنوب أفريقيا خلال الأيام الماضية.

- متى كانت أول إصابة تم رصدها مصابة بمتحور كورونا الجديد؟

أول حالة مؤكدة بالمتحور الجديد كانت لعينة تم رصدها منذ أيام، وفقا للتقارير التي نشرت.

- كم عدد الحالات التي تم رصدها حتى الآن مصابة بمتحور كورونا الجديد؟

تم رصد نحو عشرات الحالات مصابة بمتحور كورونا الجديد حتى الآن في جنوب أفريقيا.

- ما هي التغيرات التي طرأت على المتحور الجديد من فيروس كورونا؟

يحتوي المتحور الجديد لفيروس كورونا على عدد كبير من الطفرات بعضها مثير للقلق وتشير الأدلة الأولية إلى زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بالمتحور، مقارنة بالمتحورات التي طرأت على الفيروس خلال الفترة الماضية.

- ما هو اسم المتحور الجديد لفيروس كورونا؟

أطلق على متحور كورونا الجديد اسم «B.1.1.529»، وقد أعطته منظمة الصحة العالمية الجمعة اسما رمزيا يونانيا هو «أوميكرون» «مثل متحورات ألفا ودلتا».

ما هي الإجراءات التي اتخذتها مصر تجاه المتحور الجديد من فيروس كورونا؟

قامت الحكومة المصرية بتعليق كافة الرحلات القادمة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لتجنب حدوث أي إصابة يمكن أن تنتقل من الأشخاص القادمين إلى مصر.